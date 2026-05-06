Il metodo della coppia per pulire i soldi sporchi | 4 arresti In campo anche i cani anti-contante

All'alba di mercoledì, sono stati eseguiti quattro arresti in un'operazione condotta dalla procura di Bergamo. L'indagine riguarda un metodo utilizzato da una coppia per riciclare denaro proveniente da attività illegali. Durante le indagini, sono stati impiegati anche cani anti-contante per individuare somme di denaro nascoste. L'intervento ha coinvolto diverse aziende e ambienti imprenditoriali nelle province di Bergamo e Brescia.

All'alba di mercoledì, un'imponente operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Bergamo ha scosso il tessuto imprenditoriale tra le province di Bergamo e Brescia. Sessanta militari dei comandi provinciali della guardia di finanza di Milano e Bergamo, supportati dalle unità cinofile.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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