A Livorno è stato deciso che i proprietari di cani devono pulire anche le deiezioni urinarie dei loro animali lungo le strade. La misura entrerà in vigore con l’arrivo dei mesi più caldi, quando le esalazioni provenienti dai rifiuti di animali diventano più evidenti. La normativa prevede sanzioni per chi non rispetta questa disposizione, con l’obiettivo di mantenere la pulizia nelle aree pubbliche.

È stato deciso per l'arrivo dei mesi caldi, quando la puzza per le strade si sente di più: non è il primo comune a farlo Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha firmato un’ordinanza con la quale ha reso obbligatorio per i proprietari di cani pulire, oltre agli escrementi, anche la pipì dei loro animali quando fatta in aree pubbliche o private aperte al pubblico. L’obbligo resterà in vigore dal 20 maggio al 31 ottobre. L’amministrazione ha spiegato che la decisione è stata presa dopo che il comune ha ricevuto dai cittadini diverse segnalazioni che lamentavano cattivi odori e problemi di igiene dovuti proprio alla presenza delle pipì dei cani nelle aree pubbliche.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Livorno sarà obbligatorio pulire anche la pipì dei propri cani

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