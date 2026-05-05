Blake Lively al Met Gala 2026 con una borsa fatta con i disegni dei suoi figli

All'arrivo al Met Gala 2026, l'attrice ha mostrato una borsa particolare, decorata con disegni ad acquerello realizzati dai suoi quattro figli. La micro bag scintillante ha attirato l'attenzione dei presenti mentre l'attrice attraversava il tappeto rosso. La borsa e i disegni sono stati esposti mentre l'attrice si faceva fotografare e si spostava tra gli ospiti.

Complice, forse, la festa della mamma alle porte, o la nostalgia della propria prole, l'attrice ha voluto dare al suo vaporoso look dai toni pastello, un sontuoso Versace d'archivio con scollo all'americana, un corpetto drappeggiato con dettagli silver e un lunghissimo strascio, quel tocco artistico unico, irripetibile e decisamente tenero, scegliendo di sfoggiare una micro borsa ispirata ai disegni fatti dai suoi quattro figli. Insomma, in qualche modo pur sempre opere d'arte dal valore inestimabile, anzi, incalcolabile, e dunque perfettamente attinente al dress code della serata: Fashion is art. «Stavamo cercando un'opera d'arte famosa e iconica da inserire in modo che sembrasse incorniciata.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Blake Lively, al Met Gala 2026 con una borsa fatta con i disegni dei suoi figli Notizie correlate Blake Lively: i 4 figli la spingono verso 3 nomination agli EmmyBlake Lively ha collegato il proprio successo professionale alla paternità e maternità, rivelando che i suoi quattro figli sono stati la spinta... Leggi anche: Al Met Gala 2026 Bad Bunny ha fatto pace con il suo futuro rugoso Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Blake Lively al Met Gala 2026 con l'abito d'archivio Versace dallo strascico immenso e i colori dell'alba e del tramonto; Blake Lively, al Met Gala 2026 con una borsa fatta con i disegni dei suoi figli; Met Gala 2026, dal tema agli ospiti: tutto quello che c’è da sapere; Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Katy Perry a Heidi Klum. FOTO. Blake Lively, al Met Gala 2026 con una borsa fatta con i disegni dei suoi figliL'attrice è arrivata sul tappeto rosso stringendo tra le mani una micro bag scintillante con le riproduzioni dei disegni ad acquerello fatti dai suoi quattro figli. Un modo «per averli con me», ha det ... vanityfair.it Blake Lively al Met Gala 2026 con l'abito d'archivio Versace dallo strascico immenso e i colori dell'alba e del tramontoSul red carpet del Met Gala 2026 Blake Lively ha sfoggiato un abito d'archivio Versace della collezione primavera estate 2006 ... vogue.it Blake Lively è un'attrice e imprenditrice statunitense molto apprezzata, conosciuta per i suoi ruoli di spicco in televisione e al cinema. Nata nel 1987 a Los Angeles, è diventata famosa interpretando Serena van der Woodsen nella serie di successo Gossip Girl. - facebook.com facebook