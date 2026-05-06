Il Met Gala 2026 ha attirato molta attenzione, ma non sono mancate le polemiche. Oltre alle immagini di abiti elaborati e alle scelte di stile, sono emerse diverse questioni che hanno acceso discussioni online. Tra i temi più dibattuti ci sono state alcune decisioni legate alla selezione degli ospiti e alle scelte di design delle creazioni. Le critiche si sono concentrate anche sulle modalità di organizzazione dell’evento e sul modo in cui sono stati gestiti alcuni aspetti controversi.

Non tutti si sono lasciati abbagliare dalle luci del Met Gala 2026. Nonostante gli effetti speciali portati sul red carpet, tra abiti-scultura, citazioni artistiche e look pensati per diventare virali, l’edizione di quest’anno è stata anche una delle più discusse (e criticata) degli ultimi tempi. A far discutere, già nei mesi precedenti all’evento, è stata soprattutto la presenza di Jeff Bezos tra i principali sostenitori della serata. Ma, nelle ore successive a quello che viene spesso definito “l’Oscar della moda”, le polemiche si sono moltiplicate, coinvolgendo attivisti, addetti ai lavori, celebrity e pubblico social. Bene o male, purché se ne parli? Forse non basta più, soprattutto per un evento ultra glamour che nasce per celebrare moda, arte e cultura.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il Met Gala delle polemiche: 5 questioni che continuano a infiammare il web

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Met Gala 2026, cosa sapere: tema, data, ospiti e dove vederlo; Met Gala 2026: chi ha stupito e chi ha deluso sul red carpet; Tutta la storia del Met Gala dal 1948 a oggi, tra dress code e inviti esclusivi; Met Gala 2026, le pagelle del red carpet: da Beyoncé a Nicole Kidman.

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