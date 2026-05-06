Durante il Met Gala 2026, l’attenzione si è focalizzata sulla borsa portata da un’attrice, decorata con un dipinto che ha suscitato reazioni di sorpresa e commozione tra il pubblico online. La borsa, tra le molte creazioni di alta moda, si distingue per il suo design particolare e il dettaglio artistico che ha catturato l’interesse di chi seguiva l’evento. La presenza di questa accessorio ha attirato l’attenzione di molti, diventando uno degli argomenti più discussi della serata.

Il Met Gala 2026 ha regalato momenti di pura magia, ma pochi dettagli hanno saputo combinare lusso e tenerezza come il look di Blake Lively. Dopo tre anni di assenza dal red carpet più esclusivo del mondo della moda, l’attrice è tornata con un abito da favola e un accessorio che ha rubato la scena per ragioni che vanno ben oltre il suo valore estetico. Sul tappeto rosso dell’evento dedicato al tema “ Fashion is art “, Blake ha scelto un sontuoso abito d’archivio Atelier Versace della collezione primavera estate 2006. Un capolavoro caratterizzato da un bustier a V drappeggiato, impreziosito da applicazioni luminose, e una gonna ampia che si apre su una struttura rigida composta da una doppia crinolina.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Al Met Gala tutti guardavano la borsa di Blake Lively: quello che c’era dipinto sopra stupisce (e il web si commuove)

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Met Gala 2026: tutti i look e gli abiti dal red carpet; Gli stilisti al Met Gala 2026: tutti i designer che hanno sfilato accanto alle star sul red carpet; Tutti i look del Met Gala 2026, le foto di tutte le celeb presenti; Tutti i look sul red carpet del Met Gala 2026.

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