Met Gala 2026 | gli outfit delle star che stanno facendo il giro del web
Al red carpet del Met Gala 2026 si sono visti numerosi outfit che stanno facendo il giro del web. Le star hanno sfoggiato abiti creativi e audaci, attirando l’attenzione di pubblico e media. Sono stati mostrati look eleganti, eccentrici e innovativi, tutti scelti per questa occasione di grande visibilità. La serata ha visto protagonisti vestiti che hanno fatto discutere e che continueranno a essere commentati nei prossimi giorni.
Tutti gli outfit più belli e creativi sul red carpet del Met Gala 2026, l’evento più glamour dell’anno. Il dress code del Met Gala 2026, Fashion Is Art, è stato preso alla lettera da moltissime star, che hanno sfoggiato degli outfit decisamente originali e creativi, per celebrare l’arte e la bellezza. Con un dress code come Fashion Is Art eravamo sicuri che le star ci avrebbero sorpresi e incantati con i loro outfit sul red carpet del Met Gala 2026. Ma alcune di loro sono riuscite a fare ancora di più, unendo eleganza, arte, creatività e originalità. Sulla famosa scalinata del Metropolitan Museum di New York si sono susseguiti look davvero eccezionali, con una cura dei dettagli unica, che riporta sempre al tema della serata: l’arte.🔗 Leggi su Novella2000.it
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