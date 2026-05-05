Al red carpet del Met Gala 2026 si sono visti numerosi outfit che stanno facendo il giro del web. Le star hanno sfoggiato abiti creativi e audaci, attirando l’attenzione di pubblico e media. Sono stati mostrati look eleganti, eccentrici e innovativi, tutti scelti per questa occasione di grande visibilità. La serata ha visto protagonisti vestiti che hanno fatto discutere e che continueranno a essere commentati nei prossimi giorni.

Tutti gli outfit più belli e creativi sul red carpet del Met Gala 2026, l’evento più glamour dell’anno. Il dress code del Met Gala 2026, Fashion Is Art, è stato preso alla lettera da moltissime star, che hanno sfoggiato degli outfit decisamente originali e creativi, per celebrare l’arte e la bellezza. Con un dress code come Fashion Is Art eravamo sicuri che le star ci avrebbero sorpresi e incantati con i loro outfit sul red carpet del Met Gala 2026. Ma alcune di loro sono riuscite a fare ancora di più, unendo eleganza, arte, creatività e originalità. Sulla famosa scalinata del Metropolitan Museum di New York si sono susseguiti look davvero eccezionali, con una cura dei dettagli unica, che riporta sempre al tema della serata: l’arte.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Met Gala 2026: gli outfit delle star che stanno facendo il giro del web

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