Al Met Gala 2026, l’edizione dedicata a “Fashion is Art”, il red carpet si è trasformato in un vero e proprio museo a cielo aperto. Le celebrities hanno scelto abiti che richiamavano opere d’arte, portando in scena creazioni che sembravano dipinti o sculture viventi. In questa cornice, il focus si è spostato dall’indossare un vestito al rappresentare un’opera d’arte, creando un dialogo tra moda e arte visiva.

C’è stato un momento, sul red carpet del Met Gala 2026, in cui la domanda non era più “chi stai indossando?”, ma “quale opera sei?”. Con un dress code come “ Fashion is Art ”, il rischio era altissimo: scivolare nella citazione didascalica o nel cosplay culturale. E invece, tra interpretazioni letterali e riletture più sottili, il red carpet si è trasformato in una vera galleria vivente. Non perfetta, non sempre coerente—ma incredibilmente interessante. Da un lato, celeb che hanno usato il corpo come tela. Dall’altro, chi ha fatto un passo indietro e ha guardato alla storia dell’arte per costruire qualcosa di più stratificato. Il risultato? Un dialogo continuo tra passato e presente, tra museo e moda.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Met Gala 2026 con il Fashion is Art era un meraviglioso museo: quando la moda copia l’arte (e a volte la supera)

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