Un recente intervento di un teologo ha analizzato il messaggio di San Francesco in relazione all’ambiente, evidenziando come i concetti di libertà, cura e proprietà si applichino anche alla Natura. Secondo la riflessione, il rapporto tra uomo e beni materiali, così come il ruolo del potere, rappresentano aspetti fondamentali nel contesto dell’insegnamento francescano. La discussione invita a considerare il significato di proprietà e responsabilità nei confronti del mondo naturale.

Un Francesco letto attraverso il tema, chiave e forse sottovalutato, del rapporto con la proprietà, con i beni, con il potere. Una relazione difficile perché, se è facile liberarsi delle cose materiali, molto più complesso risulta evitare di vivere la verità – e la propria stessa identità, quella di Francesco – come una proprietà. È di questa tensione continua sperimentata dal frate e poi santo al centro del libro Senza nulla proprio. Libertà, cura e proprietà in Francesco d’Assisi scritto da Pietro Maranesi, frate cappuccino, professore di teologia all’Istituto superiore di Scienze religiose di Assisi e docente di Francescanesimo all’Istituto teologico di Assisi e all’università Antonianum di Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il messaggio di San Francesco sull’ambiente, il teologo Maranesi: “Libertà, cura e proprietà riguardano anche la Natura”

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