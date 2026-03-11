Il Comune di Montella rivendica il convento di San Francesco a Folloni | la proprietà risale al 1867

Il Comune di Montella ha ufficializzato di essere proprietario del convento di San Francesco a Folloni, con una documentazione che conferma il possesso della proprietà risalente al 1867. Questa dichiarazione segue un lungo periodo di attesa, dopo che il complesso monastico era stato trasferito al Comune più di un secolo e mezzo fa. La proprietà, ora riconosciuta ufficialmente, si trova nel territorio del Comune di Montella.

Centocinquantanove anni dopo il trasferimento originario, il Comune di Montella ha formalizzato in via ufficiale la propria titolarità sul complesso monastico di San Francesco a Folloni. Con la delibera n. 36, approvata all'unanimità dalla Giunta comunale nella seduta del 9 marzo, l'ente ha.