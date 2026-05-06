Il Mattino | Lukaku addio Il retroscena

Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno e ha avuto un confronto con l’allenatore, Antonio Conte. La riunione arriva dopo diverse settimane di tensioni, silenzi e incomprensioni tra i due. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto del colloquio, ma segnali di disgelo sono stati evidenziati. La situazione tra il calciatore e il tecnico rimane comunque complessa, con la ferita aperta da eventuali divergenze passate.

"> Segnali di disgelo, ma la ferita resta ancora aperta. Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno e ha finalmente avuto il tanto atteso confronto con Antonio Conte, dopo settimane di tensioni, silenzi e incomprensioni. Una tregua necessaria per arrivare senza ulteriori scossoni al finale di stagione, anche se il rapporto tra il centravanti belga e il tecnico azzurro appare lontano dai tempi migliori. Pino Taormina su Il Mattino racconta che Lukaku continua ad allenarsi da solo, pur essendo stato reintegrato formalmente nel gruppo squadra. Nessun fuori rosa, ma neppure un ritorno immediato alla normalità: il Napoli vuole evitare nuovi attriti e al tempo stesso non può ignorare quanto accaduto nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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