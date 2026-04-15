Il Mattino | Lukaku rottura col Napoli | rientro rinviato e addio sempre più vicino

Un aggiornamento sulla situazione di Lukaku con il Napoli indica che il suo rientro in squadra, previsto per lunedì, è stato rinviato. La decisione sembra aver creato una nuova distanza tra l’attaccante e il club, con l’addio che si fa sempre più probabile. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e al momento nessuno si esprime in merito ai motivi dello spostamento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il ritorno è fissato per lunedì, ma stavolta nessuno si sbilancia. Romelu Lukaku è ancora in Belgio, ad Anversa, dove continua a lavorare sull’ennesimo problema fisico di una stagione tormentata. Come racconta Il Mattino, quella che doveva essere una semplice gestione del recupero si è trasformata in un caso interno. Il club non ha gradito la scelta del giocatore di restare lontano da Castel Volturno sulla base di una valutazione autonoma delle sue condizioni. Una “auto-diagnosi” che ha lasciato perplessi i vertici azzurri, tanto che la situazione è stata gestita con discrezione per evitare un’esplosione mediatica.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Lukaku, rottura col Napoli: rientro rinviato e addio sempre più vicino” Caso Lukaku, tensione col Napoli: rientro rinviato e club contrariatoCaso Lukaku, tensione col Napoli: rientro rinviato e club contrariato"> Scoppia il caso Lukaku in casa Napoli. Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, rottura totale con Lukaku: De Laurentiis minaccia causa per danni d’immagine”