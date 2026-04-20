Oggi a Castel Volturno si tiene un incontro riguardante l’arrivo di Lukaku a Napoli. L’attaccante belga è arrivato con 25 giorni di ritardo rispetto alla pianificazione iniziale e presenta una frattura considerata difficile da riparare. La situazione attorno al suo trasferimento sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, che monitorano con attenzione gli sviluppi di questa operazione.

Romelu Lukaku arriva a Castel Volturno con 25 giorni di ritardo e una frattura profonda (forse impossibile) da ricucire. Il belga, sbarcato ieri a Capodichino con volo privato, affronta oggi gli accertamenti medici e poi avrà un confronto che determinerà il suo futuro immediato al Napoli. Lukaku e il ritorno a Napoli dopo un mese. Come rivela ‘Il Mattino’, l’attaccante (rimasto lontano da Napoli per circa quattro settimane) si presenterà oggi al centro sportivo con la mediazione di Federico Pastorello, il suo agente, conscio che la strada verso il reintegro è davvero difficile. La società lo ha già dichiarato formalmente fuori rosa: si allenerà con il gruppo ma non sarà nemmeno in panchina nelle ultime cinque giornate di campionato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku a Napoli: oggi è previsto un incontro, il punto de Il Mattino

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