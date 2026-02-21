Pesante accusa all’atteggiamento di Lucca e Lang | Si sono auto bocciati ecco perché…

Lucca e Lang sono stati criticati duramente per le loro scelte recenti, che hanno portato alla loro esclusione dal progetto attuale. La causa principale risiede nelle decisioni prese sul campo, che hanno deluso le aspettative dello staff tecnico. In particolare, entrambi hanno preferito rifiutare alcune proposte di rinnovo, lasciando spazio a dubbi sulla loro motivazione. La loro posizione ha generato una discussione aperta tra tifosi e addetti ai lavori. Ora si attende una risposta concreta da parte dei giocatori.

La sessione invernale di calciomercato ha visto il Napoli cedere due dei suoi pezzi “pregiati” dell’estate. Lorenzo Lucca e Noa Lang hanno lasciato il capoluogo campano dopo soli 6 mesi dal loro arrivo. All’inizio c’erano grandi aspettative, soprattutto per via dei costi delle operazioni. Il loro rendimento però non è stato positivo e non sono mancate critiche. Alvino sbotta contro Lucca e Lang: duro attacco!. Carlo Alvino è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, parlando di cosa non ha funzionato dell’avventura di Lucca e Lang con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Lang e Lucca sono stati bocciati da Conte, il Napoli è in ritardo sul mercato (Repubblica)Lang e Lucca, considerati i principali candidati a lasciare Napoli a gennaio, sono ancora in rosa e a disposizione di Conte.

