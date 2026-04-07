Il mangianastri comedy | Nanni Mascena - Il pazzo del paese standup comedy

Da baritoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di questa settimana, si svolgono due eventi legati alla comicità nella Sala Mediterraneo dell'Ex Macello. La rassegna Il Mangianastri Comedy propone spettacoli di stand-up comedy con artisti italiani, tra cui uno dedicato a un comico noto per il suo stile ironico e irriverente. L'iniziativa si inserisce in un calendario che include anche una rassegna di musica e film indipendenti, offrendo spettacoli gratuiti e aperti al pubblico.

Mentre ci godiamo la prelibata rassegna di musica e film indipendenti, vi lanciamo due appuntamenti pieni di risate e divertimento!Torna la rassegna IL MANGIANASTRI COMEDY con i prodotti di alta qualità della nuova comicità italiana, sempre qui nella Sala Mediterraneo dell'Ex Macello di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

‘Un Bel Giorno’: il trailer del nuovo film comedySta per arrivare al cinema la nuova commedia con protagonisti Fabio De Luigi e Virgilia Raffaele Un Bel Giorno.

Leggi anche: Ascolti TV del 10 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 in testa, Lino Guanciale e il comedy show di Rai2 protagonisti

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.