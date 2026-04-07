Il mangianastri comedy | Nanni Mascena - Il pazzo del paese standup comedy

Nel corso di questa settimana, si svolgono due eventi legati alla comicità nella Sala Mediterraneo dell'Ex Macello. La rassegna Il Mangianastri Comedy propone spettacoli di stand-up comedy con artisti italiani, tra cui uno dedicato a un comico noto per il suo stile ironico e irriverente. L'iniziativa si inserisce in un calendario che include anche una rassegna di musica e film indipendenti, offrendo spettacoli gratuiti e aperti al pubblico.