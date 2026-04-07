Il mangianastri comedy | Nanni Mascena - Il pazzo del paese standup comedy
Nel corso di questa settimana, si svolgono due eventi legati alla comicità nella Sala Mediterraneo dell'Ex Macello. La rassegna Il Mangianastri Comedy propone spettacoli di stand-up comedy con artisti italiani, tra cui uno dedicato a un comico noto per il suo stile ironico e irriverente. L'iniziativa si inserisce in un calendario che include anche una rassegna di musica e film indipendenti, offrendo spettacoli gratuiti e aperti al pubblico.
Mentre ci godiamo la prelibata rassegna di musica e film indipendenti, vi lanciamo due appuntamenti pieni di risate e divertimento!Torna la rassegna IL MANGIANASTRI COMEDY con i prodotti di alta qualità della nuova comicità italiana, sempre qui nella Sala Mediterraneo dell'Ex Macello di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
‘Un Bel Giorno’: il trailer del nuovo film comedySta per arrivare al cinema la nuova commedia con protagonisti Fabio De Luigi e Virgilia Raffaele Un Bel Giorno.
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