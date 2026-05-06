Il Manchester City condanna gli abusi razzisti rivolti a Semenyo e Guehi durante l’arresto di un tifoso dell’Everton

Il Manchester City ha condannato gli insulti razzisti rivolti a Semenyo e Guehi durante la partita di lunedì contro l’Everton, terminata con un punteggio di 3-3. La polizia del Merseyside ha arrestato un tifoso dell’Everton in relazione a questi episodi. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals, che ha riportato l’intervento delle forze dell’ordine dopo i presunti abusi durante l’incontro di Premier League.

2026-05-05 19:51:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La polizia del Merseyside ha arrestato un sostenitore dell’Everton in seguito a presunti abusi razzisti rivolti ad Antoine Semenyo durante il pareggio per 3-3 di lunedì contro il Manchester City in Premier League. L’incidente è avvenuto all’interno dello stadio Hill Dickinson, con la polizia che ha confermato che un uomo di 71 anni del Nottinghamshire è stato arrestato con l’accusa di reato di ordine pubblico aggravato dal punto di vista razziale dopo le segnalazioni di sostenitori e steward. Da allora è stato rilasciato su cauzione, ma gli è stato impedito di assistere alle partite di calcio entro un periodo di tempo specificato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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