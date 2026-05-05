Manchester City doppio episodio di razzismo | insulti a Semenyo da un tifoso dell’Everton e commenti offensivi a Guehi sui social

Durante la partita di Premier League tra Everton e Manchester City, si sono verificati due episodi di razzismo. Un tifoso dell’Everton ha rivolto insulti a un giocatore del Manchester City in campo, mentre sui social sono stati pubblicati commenti offensivi nei confronti di un altro calciatore del Manchester City. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-3, offrendo molte emozioni ai presenti.

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