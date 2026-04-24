Dopo la vittoria contro il Burnley, che ha portato il Manchester City in testa alla Premier League, il difensore Marc Guehi ha commentato il possibile triplete per la squadra di Pep Guardiola. Guehi ha affermato di non prestare attenzione ai discorsi riguardanti un eventuale triplete, concentrandosi invece sulle prestazioni della squadra. La discussione sul traguardo storico ha attirato l'attenzione sui social e sui media sportivi.

2026-04-23 22:03:00 Il web non parla d’altro: Il difensore del Manchester City Marc Guehi ha parlato di un potenziale triplete per gli uomini di Pep Guardiola dopo la vittoria sorprendentemente poco convincente sul Burnley, che li ha portati in testa alla Premier League. Il City ha preso l’iniziativa nella corsa al titolo con l’Arsenal la scorsa settimana battendo i Gunners 2-1 all’Etihad Stadium, e poi ha prevalso nella partita in corso a Turf Moor mercoledì quando Erling Haaland ha segnato l’unico gol nella vittoria per 1-0. La squadra di Guardiola è alla pari con l’Arsenal per differenza reti, ma è prima in virtù dei gol segnati. Eppure...🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Manchester City: Guehi non presta attenzione ai discorsi del triplete

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