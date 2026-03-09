Sacco a 71 anni | malore fatale nel Liceo Artistico di Pesaro

Un uomo di 71 anni è morto improvvisamente nel Liceo Artistico di Pesaro a causa di un malore. La notizia ha causato sconcerto tra studenti, insegnanti e personale scolastico, che si sono trovati di fronte a questa perdita inaspettata. La comunità si sta ancora organizzando per affrontare il lutto e ricordare la figura di questa persona.

La notizia che ha scosso la comunità di Pesaro riguarda la scomparsa improvvisa di Alberto Sacco, un uomo la cui esistenza era stata interamente dedicata all'istruzione e al servizio degli altri. Il decesso è avvenuto venerdì scorso a 71 anni, mentre l'ex docente si trovava all'interno delle mura del Liceo Artistico Mengaroni, il luogo che aveva scelto come scenario dei suoi ultimi istanti di vita. Si tratta di una perdita irreparabile per la città marchigiana, dove la figura di questo professore di religione in pensione rappresentava un punto fermo di riferimento morale e umano. Il malore fatale si è manifestato giovedì mattina, quando Sacco, pur non essendo più in servizio attivo, aveva deciso di raggiungere la scuola in bicicletta.