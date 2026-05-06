Il lavoro cambia pelle | a Rimini il confronto su AI e nuove competenze con la Camera di commercio

Si è tenuto il 5 maggio a Rimini l’annuale appuntamento del progetto "Romagna: generazioni al lavoro" della Camera di commercio della Romagna. Al centro del dibattito Upskilling e reskilling per governare l’impatto dell’innovazione tecnologica e dell’AI nel mondo del lavoro. Presenti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Premio Storie di alternanza e competenze; Ai e lavoro, la Camera di commercio Romagna a Rimini dialoga con le imprese; Le soft skills: cosa sono e perché sono importanti; Decreto Primo Maggio: le novità in materia di lavoro con E. Massi e R. Camera.

AI e inverno demografico: il lavoro cambia pelle, ma la differenza la fanno le personeLa parola chiave è riprogettazione. Secondo lo studio, entro il 2030 cambierà il 39% delle skill fondamentali: non un ritocco, ma una riscrittura dei profili professionali. Il lavoro del futuro, in ... quotidiano.net

Il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, Questore della Camera dei Deputati, interviene sulla vicenda dell’impianto tra Lentini e Catania, al centro di un acceso dibattito dopo il via libera regionale alla cosiddetta “riprofilatura” che consentirebbe - facebook.com facebook

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