Il mondo del lavoro | come sta cambiando? AI e nuove competenze

Il mondo del lavoro sta attraversando una fase di trasformazioni che coinvolgono l'introduzione di nuove tecnologie e competenze. Giovedì 23 aprile 2026 si celebra la giornata internazionale delle donne nel settore ICT, promossa dall'UN Women e dall'Unesco. Questa ricorrenza mette in evidenza il ruolo crescente delle donne in un settore in evoluzione e l'importanza di adattare le competenze alle nuove richieste di mercato.

Giovedì 23 aprile 2026 si celebra la giornata internazionale delle donne nel settore ICT, promossa dall'UN Women e dall'Unesco. L'obiettivo è rafforzare l'inclusione delle donne nel mondo della tecnologia, superando i pregiudizi di genere e promuovendo l'istruzione tecnologica. DITEDI, in.🔗 Leggi su Udinetoday.it

AI e lavoro che cambia

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