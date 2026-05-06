Il lato economico di Roma | le zone dove comprare casa costa meno

A Roma, il mercato immobiliare si sta muovendo tra aumenti di prezzo e disponibilità limitate. Le zone centrali sono sempre più care e spesso inaccessibili per molte famiglie, spingendo gli acquirenti a cercare aree dove i costi siano più contenuti. La richiesta di soluzioni abitative si concentra quindi sulle zone periferiche, dove i prezzi risultano più accessibili rispetto al centro città.

Comprare casa a Roma sembra sempre più una corsa a ostacoli: prezzi in salita, offerta che si restringe, quartieri centrali ormai fuori portata per molte famiglie e continue ricerca delle zone dove costa meno. Ed è per questo che anche dentro i confini immensi della Capitale, esiste ancora un’altra mappa del mercato immobiliare: quella delle aree meno care, spesso lontane dal centro, dove il mattone costa meno e lo spazio vale di più. Comprare casa a Roma: la mappa delle aree dove costa meno. Per trovare i prezzi più bassi bisogna guardare oltre il Grande Raccordo Anulare, verso l’Agro Romano e i borghi più periferici inglobati nel territorio comunale.🔗 Leggi su Funweek.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Leggi anche: Roma, 12mila euro per un metro quadro: la mappa delle zone dove comprare casa è diventato un lusso Dove costa di più comprare casa a Roma: a Campo Marzio oltre 11mila euro al metro quadroIl centro resta il più caro: Campo Marzio guida la classifica, seguono Trevi e Colonna. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il lato economico di Roma: le zone dove comprare casa costa meno; Italia e Three Seas Initiative: un matrimonio tutto da consumare; Weekend di corsa tra Caracalla e Tor Vergata; Serie A Enilive | Roma-Lazio, la vendita dei tagliandi. Il lato economico di Roma: le zone dove comprare casa costa menoComprare casa a Roma: ecco dove costa meno. La mappa tra quartieri lontani dal centro, prezzi più bassi e più spazio a disposizione. funweek.it Record per il turismo a Roma, oltre 22 milioni di arrivi nel 2025. Gualtieri: Grande ritorno economicoRoma chiude il 2025 con numeri record: 22,9 milioni di turisti e quasi 53 milioni di presenze. Crescono arrivi, permanenza media e indotto economico. Leggi le notizie prima degli altri. Porta ... fanpage.it La faccenda si complica maledettamente ... #Juventus #roma #UCL - facebook.com facebook "Trentamila passi al giorno per non ingrassare". A Roma sempre più bambine si ammalano di anoressia ift.tt/8Y0HkcT x.com