Roma 12mila euro per un metro quadro | la mappa delle zone dove comprare casa è diventato un lusso

A Roma, il prezzo medio di un metro quadro per immobili di pregio supera i 12.000 euro, rendendo l’acquisto di case di alto livello molto costoso. Il mercato immobiliare di lusso continua a mostrare una crescita sostenuta, con un aumento della domanda e degli investimenti nel settore. Questi dati derivano dal secondo “Market Report Italia” realizzato da Engel & Völkers in collaborazione con Nomisma, che analizza le tendenze del settore nel Paese.

Prosegue la crescita del mercato immobiliare di pregio in Italia e a Roma. Il quadro riferito da Engel & Völkers, in occasione del suo secondo “Market Report Italia” in collaborazione con Nomisma, raffigura un settore caratterizzato da una domanda solida, con maggiori investimenti e un interesse. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dove costa di più comprare casa a Roma: a Campo Marzio oltre 11mila euro al metro quadroIl centro resta il più caro: Campo Marzio guida la classifica, seguono Trevi e Colonna.

Comprare casa a Genova, prezzi in lieve calo. Dove salgono fino a 4.000 euro al metro quadroIl mercato immobiliare di Genova mostra segnali di lieve rallentamento nella prima parte del 2025.

Temi più discussi: Cavalletti a Roma, nel bar pasticceria di viale Parioli cibi scaduti e allacci abusivi: multa, denuncia e attività sospesa; Carenze igieniche in due ristoranti a Cornelia: sequestrati 1250 chili di cibo; Controlli a Cornelia: sequestrati 1.250 kg di alimenti e chiusi due ristoranti; Novara, vincita fortunata in centro: colpo da 12mila euro al 10eLotto.

Roma: colpo al patrimonio della criminalita’, sequestrati beni per oltre un milioneUn'operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro di beni per oltre un milione di euro dalla criminalità organizzata a Roma. romadailynews.it

Carenze igieniche in due ristoranti a Cornelia: sequestrati 1250 chili di ciboGravi carenze igieniche e alimenti non idonei al consumo. Succede in zona Cornelia dove i carabinieri hanno ispezionato diverse attività di ristorazione. I militari della compagnia Roma San Pietro han ... romatoday.it

Inter-Roma: l’emozione di Barella e di tutti i suoi compagni dopo il gol (‘Bordocam’) x.com

Soltanto ieri scrivevamo di come, tra Trigoria e gli Usa, fosse scattata l’ora delle scelte per il futuro della Roma. E la sensazione, ribadita dalla voce di Massara a San Siro, è che la centralità di Gasperini nel progetto non sia in discussione, anzi. «Gasperini per - facebook.com facebook