Il ladro seriale di fiori che sta facendo sparire i vasi davanti alle case a Marta

Un uomo sospettato di aver sottratto diversi vasi di fiori davanti alle abitazioni di Marta è stato individuato dalle forze dell'ordine. Le segnalazioni dei residenti hanno portato a un’indagine che ha identificato il soggetto come responsabile di numerosi furti di vasi di gerani e piante da esterno. L’attività illecita, avvenuta negli ultimi mesi, ha creato preoccupazione tra gli abitanti della zona. Le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.

C'è chi ruba gioielli, chi portafogli e chi invece sembra avere un'insana passione per i vasi di gerani e le piante da esterno. Nel borgo di Marta si è aperto un vero e proprio caso intorno a un ignoto che, con precisione chirurgica, sta facendo il giro delle abitazioni per portarsi via.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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