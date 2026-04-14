A Parma un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini hanno accertato una serie di furti commessi tra agosto 2023 e gennaio 2026 in negozi e case di cura della zona. L’arresto segue una ricostruzione dettagliata delle attività criminali condotte dal soggetto, che ha colpito in più occasioni nel territorio.

Un ventisettenne, già noto alle autorità, è stato condotto in carcere con un’ordinanza di custodia cautelare dopo che le indagini hanno ricostruito una serie di furti avvenuti tra Parma e la provincia nel periodo compreso tra agosto 2023 e gennaio 2026. Il presunto responsabile è accusato di aver messo in atto ben 13 episodi che spaziano dai tentativi di scasso alla ricettazione, colpendo diversi soggetti del territorio. Un modus operandi metodico tra attività commerciali e strutture assistenziali. Le ricostruzioni effettuate dai carabinieri delineano il profilo di un individuo capace di pianificare incursioni rapide, sfruttando principalmente le ore notturne per colpire i suoi obiettivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, arrestato il ladro seriale: 13 colpi tra negozi e case di cura

Leggi anche: Un “fantasma” nella notte, preso il ladro seriale sul Sempione: 13 colpi in tre mesi

Furti a raffica tra Parma e provincia: arrestato 27enne accusato di 13 colpiUn presunto raid di furti messo a segno nell’arco di oltre due anni tra Parma e provincia si è concluso con un arresto.