Arrestato ladro seriale in un supermercato di Marta come carabinieri e titolare lo hanno incastrato

In pochi giorni ha rubato 2mila 600 euro dalla cassa del Supermercato agricolo: ha tentato la fuga dopo una colluttazione con il militare che è rimasto ferito. Il racconto di Angelo Strada Ladro seriale per alcuni giorni prende di mira il supermercato agricolo di Marta, su via Verentana. Ma alla fine è stato arrestato. A raccontare la vicenda è lo stesso titolare, Angelo Strada, al Corriere di Viterbo: “Mi ero accorto che dalla cassa sparivano soldi, così mi sono messo a osservare dal mio ufficio, grazie alla telecamera, quanto accadeva e ho scoperto un uomo che si è avvicinato e ha sottratto denaro”. Complessivamente dalla cassa sarebbero spariti circa 2mila 600 euro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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