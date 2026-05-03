Bendati a tavola per una sera | a Bari la ' cena al buio' è una lezione di inclusione

A Bari si è tenuta una serata speciale in cui i partecipanti hanno cenato bendati, sperimentando l’esperienza di vivere senza la vista. L’evento ha avuto come scopo principale sensibilizzare sulle difficoltà quotidiane di chi non può vedere e favorire l’inclusione attraverso questa prova sensoriale. Durante la serata, i commensali hanno potuto affidarsi agli altri sensi per gustare il cibo e interagire tra loro.

Imparare, per una sera, a fare meno della vista, per lasciare spazio agli altri sensi e mettersi nei panni di chi, ogni giorno, affronta il mondo senza poter vedere. E' questa l'esperienza che, nei giorni scorsi, hanno vissuto i partecipanti alla 'cena al buio' organizzata dall'associazione Esn.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Il palco diventa una tavola imbandita: torna la cena-spettacolo "Osteria Giacobazzi"Giovedì 2 aprile, al Palazzo dei Congressi di Riccione, va in scena “Osteria Giacobazzi”, lo spettacolo che trasforma il palco in una vera e propria... Ritrovarsi una sera a cena e niente più: i Maneskin al ristorante a favore dei paparazzi. I fan sognanoCinque giorni fa Damiano David e la fidanzata Dove Cameron sono stati “pizzicati” a Taormina, mentre passeggiavano mano nella mano senza nascondersi.