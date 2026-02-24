Aperitivo al buio | al Raineri Marcora un’esperienza sensoriale per educare all’inclusione

L’evento, promosso dalla classe 3ª C Sala con il coordinamento dei docenti Filippo Lindi, Mariangela Roselli e Laura Rapaccioli, propone un momento conviviale vissuto in assenza della vista. Privati temporaneamente del senso visivo, i partecipanti saranno invitati a riscoprire il cibo e la relazione attraverso gli altri sensi - tatto, olfatto, gusto e udito - sperimentando una diversa modalità di percezione della realtà. L’ "aperitivo al buio" non è soltanto un’esperienza gastronomica, ma un vero e proprio percorso educativo che intende favorire empatia, consapevolezza e riflessione sulle sfide quotidiane affrontate dalle persone con disabilità visiva. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ad Avellino il "Concerto al buio": un'esperienza sensoriale ed emotiva

Sicurezza alimentare: confronto tra istituzioni, operatori e studenti al Raineri-Marcora

