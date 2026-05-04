Meryl Streep e Zendaya hanno deciso di non partecipare al Met Gala 2026, annunciando che non presenzieranno in segno di protesta contro il coinvolgimento del proprietario di una nota piattaforma di streaming. Anche il sindaco della città ha comunicato la sua assenza. Sul luogo si sono verificati episodi di protesta, tra cui bottiglie di liquido giallo lasciate davanti al museo e manifesti affissi nelle strade dell’Upper East Side. Alcuni invitati hanno annunciato il loro boicottaggio dell’evento.

Bottiglie piene di liquido giallo abbandonate davanti al Metropolitan Museum, manifesti di protesta affissi per le strade dell’Upper East Side e defezioni eccellenti sul tappeto rosso. Il Met Gala 2026, la vetrina più esclusiva della moda internazionale, si prepara ad andare in scena tra le polemiche. Il motivo della controversia non riguarda il dress code ( “Fashion is Art” ) o la mostra del Costume Institute, ma i nomi di chi quest’anno firma gli assegni che finanziano la serata: Jeff Bezos e la moglie Lauren Sánchez. L’inedita nomina della coppia a principali finanziatori e presidenti onorari dell’evento ha trasformato la serata in un caso politico, sollevando critiche sui diritti dei lavoratori, denunce di influenze politiche e chiamate al boicottaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meryl Streep e Zendaya non vanno al Met Gala 2026 per protesta contro Bezos, assente anche il sindaco Mamdani: ecco cosa sta succedendo e perché in molti invitano al boicottaggio

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