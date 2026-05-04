Durante il Met Gala del 2026 si è diffusa la notizia che due grandi nomi del mondo dello spettacolo, Zendaya e Meryl Streep, non parteciperanno all’evento. La loro assenza sarebbe legata a una presa di distanza dal finanziatore della serata, Jeff Bezos. La notizia è stata riportata da diverse fonti senza che siano stati forniti ulteriori dettagli o commenti ufficiali da parte delle protagoniste.

Colpi di scena per il Met Gala 2026: Zendaya e Meryl Streep pare che diserteranno l'evento per prendere le distanze dal finanziatore della serata, Jeff Bezos È l’evento più atteso di tutta New York.Il Met Galanon è solo un’occasione glamour, ma è l’incontro tra moda, arte e cultura dove ogni anno i partecipanti hanno la possibilità di emergere tramite look strepitosi. Quest’anno, però, è divenuto anche ilpalcoscenico di una polemica che ha fatto perdere all’evento due importanti figure. Jeff Bezos, fondatore di Amazon molto vicino al presidente Donald Trump, è entrato a far parte della serata stellare come finanziere. Non particolarmente amato nel mondo della moda e nella cittàl’annuncio che Bezos e la moglie saranno presidenti onorari del Mat Gala ha gettato non poco scompiglio nel mondo dello spettacolo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Met Gala, Meryl Streep e Zendaya disertano a causa di Bezos?

Notizie correlate

Meryl Streep e Zendaya non vanno al Met Gala 2026 per protesta contro Bezos, assente anche il sindaco Mamdani: ecco cosa sta succedendo e perché in molti invitano al boicottaggioBottiglie piene di liquido giallo abbandonate davanti al Metropolitan Museum, manifesti di protesta affissi per le strade dell’Upper East Side e...

Grandissime star che non sono mai andate a Met Gala: da Jennifer Aniston a Meryl Streep, da Angelina Jolie a Brad Pitt. Per motivi ovvi o stravagantiIl Met Gala è, da oltre 50 anni, il biglietto più ambito e irraggiungibile dello showbusiness mondiale.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2, griffe e rivalità si tingono di presente; Met Gala in arrivo, polemiche per Bezos sponsor; Il Diavolo Veste Prada 2: tutte le location italiane del film, da Villa Arconati al Lago di Como; I look più interessanti de Il Diavolo veste Prada 2 che ci hanno fatto sognare.

Meryl Streep e Zendaya non vanno al Met Gala 2026 per protesta contro Bezos, assente anche il sindaco Mamdani: ecco cosa sta succedendo e perché in molti invitano al boicottaggioL'ingresso del fondatore di Amazon come sponsor principale ha scatenato le proteste degli attivisti a New York. Ma Anna Wintour difende i Bezos: Lauren è una grande risorsa ... ilfattoquotidiano.it

Met Gala 2026, è bufera su Bezos: star in fuga e polemiche alla vigilia dell’eventoIl coinvolgimento come finanziatore dell'evento ha innescato critiche e spinte al boicottaggio, con assenze di rilievo come Zendaya e Meryl Streep. Un’edizione, quella del 2026, che rischia di essere ... ilgiornale.it

Ogni anno, gli spettatori del Met Gala tendono a commettere lo stesso errore mentre seguono lo spettacolo. Permetteteci di chiarirlo x.com

Collane magnifiche, pietre rarissime, sperimentazioni e azzardi speciali: la storia del MET Gala attraverso i suoi preziosi più belli. - facebook.com facebook