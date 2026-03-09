Il lunedì di fuoco delle scuole di Roma | studenti in piazza per lo sciopero transfemminista

Lunedì di proteste nelle scuole di Roma, con studenti che sono scesi in piazza per partecipare allo “sciopero transfemminista” promosso dall’associazione Non una di meno. In diversi istituti, sono stati esposti striscioni e sono stati fatti esplodere fumogeni mentre gli studenti manifestavano contro le politiche scolastiche e sociali. La protesta si è svolta in vari punti della città, coinvolgendo numerosi licei e istituti superiori.

Dal corteo di "Non una di meno" ai picchetti di Osa, fino all'iniziativa del Coordinamento studentesco autonomo romano con striscioni e fumogeni. La scuola in piazza Striscioni e fumogeni fuori dalle scuole di Roma per lo “sciopero transfemminista” lanciato da Non una di meno. Dopo il corteo di ieri, domenica 8 marzo, per la Giornata internazionale della donna, la mobilitazione continua anche oggi. E coinvolge in maniera significativa i collettivi studenteschi e universitari della Capitale. L’appuntamento principale è stato il presidio in piazzale Ostiense lanciato da Non una di meno. In migliaia sono partiti al grido di "Oggi non è un buongiorno", in riferimento al disegno di legge sul consenso modificato firmato dalla senatrice Giulia Bongiorno e contestato dalle opposizioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

