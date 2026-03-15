A Roma, circa cento iraniani residenti in Italia si sono riuniti in piazza per partecipare a un corteo di solidarietà. La manifestazione è stata organizzata per sostenere la resistenza contro il regime degli Ayatollah e chiedere una transizione verso una repubblica democratica. La protesta ha coinvolto cittadini iraniani che vivono nel paese, unendosi in un momento di forte mobilitazione.

Sono circa un centinaio gli iraniani residenti in Italia che hanno scelto di prendere parte al corteo romano a sostegno della resistenza contro il regime degli Ayatollah e per la transizione verso una repubblica democratica. I manifestanti si schierano con il Consiglio nazionale della resistenza presieduto dalla leader dell’opposizione Miryam Rajavi e rifiutano sia il cambio di regime imposto dall’esterno con la guerra sia il “ritorno dello Scià”. In piazza diverse sigle tra cui l’Associazione Giovani Iraniani residenti in Italia, la cui portavoce Ghazal Afshar spiega: “Siamo qui per sostenere il governo provvisorio annunciato il 28 febbraio scorso dalla signora Maryam Rajavi, presidente del Consiglio nazionale della resistenza iraniana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, gli iraniani per la repubblica democratica scendono in piazza

Articoli correlati

Al fianco degli iraniani. I collettivi scendono in piazzaScende in piazza "dalla parte del popolo iraniano" il collettivo Hamsaye, recentemente formato da alcuni giovani per essere vicino ai persiani che...

Giappone, migliaia di immigrati iraniani scendono in piazza a TokyoQuasi un migliaio di iraniani residenti in Giappone sono scesi in piazza a Tokyo per protestare contro la repressione dei manifestanti in Iran.

La festa degli iraniani all'estero alla notizia della morte di Khamenei

Tutti gli aggiornamenti su Roma gli iraniani per la repubblica...

Temi più discussi: Guerra in Iran, gli albergatori di Roma: Qualche mancato arrivo, ma la situazione è sotto controllo; Roma, la guerra all'Iran spaventa i turisti: Pasqua a rischio flop, si stimano 80mila arrivi in meno; Iran. Comunicato stampa dell’Ambasciata della Repubblica Islamica a Roma; VIDEO | Guerra Usa-Iran, le reazioni degli iraniani a Roma.

Roma, transfemministe cacciano iraniane al corteo dell’8 marzo/ Donne uccise dal regime non sono di serie bRoma, donne iraniane cacciate dalle transfemministe al corteo 8 marzo ed è bufera: Quelle oppresse e uccise dal regime non sono di serie b ... ilsussidiario.net

Gli esuli iraniani nostalgici dello Shah insultano le femministe, la destra ne approfitta per fare propaganda di guerraL'8 marzo esuli iraniani ed iraniane hanno contestato le donne che stavano partecipando alla manifestazione per l'8 marzo ... fanpage.it

È partita a Roma la manifestazione per dire “no al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida”. Al corteo, promosso da Potere al Popolo, hanno aderito collettivi studenteschi, movimenti per la Palestina, centri sociali e l’Usb. Numerosi gli striscioni e gl facebook

6’ Calcio di rigore per la Roma: El Shaarawy ruba il tempo a Diego Carlos che lo atterra. #ComoRoma 0-0 x.com