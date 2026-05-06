Il giorno di Sempio Confronto Nuzzi-Brindisi | Fretta di inchiodarlo C' è il Dna

Oggi si tiene un nuovo confronto tra i principali protagonisti del caso Garlasco, con dichiarazioni che riguardano la presunta fretta di imputare un sospettato e l’utilizzo del Dna come elemento decisivo nelle indagini. La vicenda, che ha coinvolto anche altri casi irrisolti, mantiene alta l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, alimentando discussioni sulle modalità di conduzione delle indagini e sulla gestione delle prove.

Il caso Garlasco continua ad accendere il confronto pubblico, riaprendo interrogativi che, a distanza di anni, restano irrisolti e continuano a dividere analisti, giornalisti e opinione pubblica. L'ultimo terreno di scontro si è registrato nello studio di “È sempre Cartabianca”, il talk di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, dove si sono confrontati i giornalisti Ilaria Cavo, Giuseppe Brindisi e Gianluigi Nuzzi. Al centro del dibattito, la posizione di Andrea Sempio e due nodi cruciali dell'inchiesta: il movente e il valore degli elementi scientifici emersi nel tempo. Due piani che, nelle letture dei protagonisti, non solo non coincidono, ma sembrano procedere su binari divergenti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il giorno di Sempio. Confronto Nuzzi-Brindisi: "Fretta di inchiodarlo", "C'è il Dna" Notizie correlate Garlasco, il consulente di Sempio: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Penso anche all’asciugamano”Nuovo incontro del team difensivo di Andrea Sempio a Roma presso il Laboratorio Genomica. Leggi anche: Garlasco, nuova consulenza chiesta al genetista Carlo Previderè: trovò il dna di Sempio sulle unghie di Chiara Panoramica sull’argomento Garlasco, Nuzzi: Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere | Cataliotti: Lo si vuole mostrizzareGarlasco, Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere secondo Nuzzi. L'avvocato Cataliotti lo difende dalla mostrizzazione mediatica ... ilsussidiario.net Garlasco, nuove mosse della Procura: gli amici di Andrea Sempio convocati. Il 37enne in studio a Quarto Grado per un confronto in direttaUna convocazione in Procura e un confronto televisivo che promette di riaccendere il dibattito. Sul caso Garlasco si registrano nuovi movimenti: cinque amici di Andrea Sempio, oggi adulti, sarebbero ... leggo.it