Garlasco il consulente di Sempio | Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Penso anche all'asciugamano

A Roma, il team difensivo di Andrea Sempio ha effettuato un nuovo incontro presso il Laboratorio Genomica, durante il quale il consulente ha commentato il reperto di Dna sulle unghie di Chiara Poggi, affermando di considerare anche l’asciugamano come elemento da analizzare. Il consulente ha espresso una sensazione riguardo a questa evidenza, senza fornire dettagli su eventuali sviluppi o conclusioni ufficiali.

Nuovo incontro del team difensivo di Andrea Sempio a Roma presso il Laboratorio Genomica. Palmegiani: "Il Dna sulle unghie di Chiara? Ho una sensazione. A questo punto mi aspetto quanto meno la richiesta di rinvio a giudizio".