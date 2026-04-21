City Nature Challenge | Il Bioblitz al Bioparco

La City Nature Challenge è un evento internazionale dedicato alla mappatura della flora e della fauna nelle aree urbane, coinvolgendo cittadini e appassionati di natura. Durante l’evento, si svolgono anche visite guidate a tema, che permettono di scoprire le specie presenti nel parco e nel suo territorio. L’iniziativa si svolge in vari luoghi, tra cui il Bioparco, dove si concentra l’attenzione sulla biodiversità locale.

Cosa: La City Nature Challenge, una gara amichevole e internazionale di Citizen Science dedicata alla mappatura della flora e della fauna urbana, arricchita da visite guidate a tema.. Dove e Quando: Presso il Bioparco di Roma (Viale del Giardino Zoologico, 1). Domenica 26 aprile, con partenze scaglionate dalle ore 10.30 alle 15.15.. Perché: Per vivere un’esperienza da ricercatori per un giorno, scoprendo e catalogando la sorprendente biodiversità nascosta negli spazi verdi della nostra città.. La primavera romana offre lo scenario ideale per riscoprire il legame profondo tra l’ambiente urbano e gli ecosistemi naturali che lo compenetrano. In un’epoca in cui la tutela ambientale è diventata una priorità globale, la partecipazione attiva della comunità assume un ruolo cruciale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - City Nature Challenge: Il Bioblitz al Bioparco Notizie correlate City Nature ChallengeLa , CNC, è un’iniziativa internazionale che consiste in una competizione amichevole tra città di tutto il mondo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ferrara raddoppia con il City Nature Challenge 2026; ISPRA e il Network Nazionale della Biodiversità partecipano alla City Nature Challenge di Torino; City Nature Challenge – 26 Aprile; City Nature Challenge 2026. Un safari urbano nel cuore di Roma: al Bioparco torna la City Nature ChallengeUna giornata per riscoprire la natura che ci circonda, anche in città. Domenica 26 aprile il Bioparco di Roma apre le sue porte alla City Nature Challenge, l’iniziativa globale che invita cittadini di ... radiocolonna.it Domenica 26 aprile biobliz al Bioparco di Roma per la City Nature ChallengeDomenica 26 aprile al Bioparco di Roma torna la ‘City Nature Challenge’. Giornata patrocinata da Banca del Fucino. Il Bioparco darà il proprio contributo attraverso l’organizzazione delle visite guida ... newtuscia.it SUD PONTINO | Il Parco Naturale dei Monti Aurunci diventa protagonista del City Nature Challenge 2026 facebook 'City Nature Challenge 2026': ferraresi invitati a fotografare le specie di flora e di fauna x.com