Bergamo partecipa alla City Nature Challenge | cittadini protagonisti della biodiversità urbana

Dal 24 al 27 aprile, Bergamo partecipa alla City Nature Challenge, un’iniziativa internazionale dedicata alla scoperta e alla tutela della biodiversità nelle aree urbane. La città coinvolge i cittadini in attività di osservazione e documentazione della natura presente in città, contribuendo a raccogliere dati utili per studi e iniziative di conservazione. L’evento si svolge ogni anno in diversi luoghi del mondo e vede la partecipazione di molte comunità urbane.

Bergamo. Anche quest’anno la città di Bergamo partecipa alla City Nature Challenge, l’iniziativa internazionale che promuove la conoscenza e la tutela della biodiversità urbana attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, in programma dal 24 al 27 aprile. La City Nature Challenge rappresenta un’opportunità per osservare con occhi nuovi la natura che abita gli spazi urbani e periurbani e per contribuire in modo concreto alla sua salvaguardia. Con un gesto semplice – una fotografia o una registrazione audio – ogni cittadino può diventare protagonista, documentando la presenza di piante o animali e condividendo il dato sulla piattaforma iNaturalist.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate City Nature ChallengeLa , CNC, è un’iniziativa internazionale che consiste in una competizione amichevole tra città di tutto il mondo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bergamo partecipa al City Nature Challenge 2026, per mappare la biodiversità urbana; Bergamo partecipa al City Nature Challenge 2026; Banca del Fucino al fianco del Bioparco di Roma per il City Future Challenge. Bergamo partecipa alla City Nature Challenge: cittadini protagonisti della biodiversità urbanaDal 24 al 27 aprile, un'opportunità per osservare la natura che abita gli spazi urbani e periurbani, contribuendo in modo concreto alla sua salvaguardia ... bergamonews.it Il Parco Naturale dei Monti Aurunci protagonista del City Nature Challenge 2026Il Parco Naturale dei Monti Aurunci partecipa per la prima volta al City Nature Challenge, la più grande iniziativa globale dedicata al monitoraggio della biodiversità urbana attraverso il coinvolgime ... radioluna.it Domenica al Bioparco di Roma torna la ‘City Nature Challenge’ facebook