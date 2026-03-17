E’ la Virtus delle soluzioni Ivanovic e quell’inno alla resilienza Più forti di Milano e delle assenze

Domenica sera, la Virtus ha battuto Milano, dimostrando una grande determinazione. Ivanovic ha commentato la partita sottolineando che non ci sono problemi, solo soluzioni, e ha insistito sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo. La squadra ha affrontato diverse assenze, ma ha comunque portato a casa la vittoria, confermando la sua capacità di adattarsi e reagire in situazioni difficili.

"Non ci sono problemi, ma solo soluzioni". Le parole del dopo vittoria con Milano di domenica sera del condottiero bianconero Dusko Ivanovic, riecheggiano e fanno da cassa di risonanza di una Virtus che lotta, mette in campo impegno, passione, determinazione gettando il cuore oltre l’ostacolo e dimostrando, una volta ancora che la testa e la voglia di vincere possono superare ogni limite. Il concetto di Ivanovic è chiaro e uguale per tutti: si può e si deve fare dell’emergenza un’opportunità, dalle assenze l’occasione di mettersi in luce altri elementi, in un insieme dove la chiesa al centro del villaggio è la squadra. Ovvio che ci sono campane che rintoccano più nitide di altre, ma la forza deve essere il gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E’ la Virtus delle "soluzioni». Ivanovic e quell’inno alla resilienza. Più forti di Milano e delle assenze Articoli correlati Leggi anche: Virtus in grande emergenza contro Milano. Ivanovic: "Assenze pesanti, ma ci crediamo" L’inno alla vita e alla resilienza nei costumi della Cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi: il significatoSilvia Ortombina ha firmato i costumi per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Contenuti utili per approfondire E' la Virtus delle soluzioni Ivanovic e... Temi più discussi: Virtus, ultime chance di play-in in Eurolega: c’è il Partizan; BM GAMEDAY LBA/ VIRTUS STELLARE, MILANO AL TAPPETO A BOLOGNA (104-94) - di EUGENIO PETRILLO; Edwards e Alston Jr portano la Virtus Bologna alla vittoria contro Milano; Virtus in emergenza playmaker: l’infortunio di Vildoza complica i piani. Virtus Bologna, Ivanovic: «La nostra mentalità è questa: non ci sono problemi, ma solo soluzioni»Coach Dusko Ivanovic durante la conferenza stampa post-partita a seguito della vittoria interna contro l’Olimpia per 104-94: Questa sera penso che abbiamo giocato molto ... pianetabasket.com Bertram Derthona: la Virtus è implacabileDopo la prima sconfitta interna con l’Umana Reyer Venezia e la sosta delle Nazionali, non arriva la risposta sperata da parte della Bertram Derthona Tortona, che cade 92-77 sul campo della Virtus ... tuttosport.com La Virtus ricaccia giù l’Olimpia x.com La Virtus cancella il “Mal di Casa”. Nola battuto e Play Off possibili Bonavolontà e Sosa firmano la vittoria, per i campani a segno l'ex Lavello Dell'Orfanello Torna a sorridere davanti al proprio pubblico la Virtus Francavilla Calcio, che supera 2-1 il Nola 1925 al - facebook.com facebook