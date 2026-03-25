Gran ritorno delle frange | la borsa in primavera è boho chic

Nella primavera del 2026, le borse tornano a essere protagoniste con un tocco boho chic, e le frange si confermano come elemento distintivo. Questi dettagli, presenti su molte collezioni, trasformano e valorizzano gli accessori, diventando un must-have della stagione. Le tendenze della moda si concentrano sull’uso di frange come dettaglio che arricchisce e personalizza le borse di ogni stile.

Frange come dettaglio che trasforma e valorizza le borse. Questo è il must-have della Primavera 2026. Di ispirazione boho chic, la decorazione sbarazzina che evoca il glamour anni Venti, o il look dei nativi americani, punta tutto sul movimento e sulla spensieratezza. Il loro punto di forza è proprio il movimento: sottili o larghe, corte oppure lunghissime, realizzate in camoscio o pelle, le frange donano personalità e leggerezza all’insieme. Le passerelle internazionali confermano il forte ritorno di questo accessorio, che non appare più come una semplice tendenza stagionale ma come un vero classico contemporaneo in continua evoluzione. La cosiddetta fringe bag si inserisce infatti in una linea stilistica capace di attraversare epoche diverse e suggestioni culturali lontane tra loro. 🔗 Leggi su 361magazine.com Articoli correlati Leggi anche: Helena Prestes e il nuovo boho-chic: suede, frange ribelli e cappelli in stile Oliver Twist Leggi anche: Tendenze moda primavera estate: l’estetica del contrasto e il ritorno del Messy Chic