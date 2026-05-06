I lavori di restauro a Villa Mylius si sono conclusi con la realizzazione di un nuovo pergolato al posto della precedente serra didattica, che è stata rimossa e sostituita con panchine e un gazebo. La trasformazione fa parte di un progetto di valorizzazione dell’area, con l’obiettivo di migliorare gli spazi all’aperto del giardino. La conclusione degli interventi è stata annunciata nelle ultime settimane.

"Il percorso di valorizzazione di Villa Mylius ha raggiunto il suo traguardo più atteso: terminati i lavori per la realizzazione del nuovo pergolato ". Commenta così il sindaco Roberto Di Stefano la fine dei lavori, che hanno cancellato la serra didattica e decenni di iniziative dedicate agli studenti del territorio. Al suo posto è nata una struttura metallica, con le panchine, che formano un’ennesima area di sosta e incontro nel giardino del centro. "Un intervento strategico, autorizzato dalla Soprintendenza, che punta a valorizzare il giardino storico della villa, migliorando gli spazi pubblici e rendendoli più curati e funzionali: la nuova struttura nasce per diventare un punto di riferimento per l’aggregazione, una cornice ideale che potrà ospitare attività culturali, iniziative e momenti di incontro".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giardino di Villa Mylius. Serra didattica sostituita con gazebo e panchine

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