Una commissione si è riunita ieri mattina all’ex Macello di Belforte per valutare lo stato dei cantieri aperti in città. Durante l’incontro si è fatto il punto sulle attività in corso, con particolare attenzione alle aree di Villa Mylius e dell’ex Macello. La riunione ha coinvolto rappresentanti dell’Amministrazione comunale e tecnici incaricati dei lavori, senza approfondimenti su eventuali motivazioni o cause.

Una commissione per fare il punto sui cantieri aperti in città. Si è svolta in esterna ieri mattina all’ex Macello di Belforte, una delle aree dove sono in corso i lavori decisi dall’Amministrazione comune. È stato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati a elencare – intervento dopo intervento – tempistiche e costi previsti, in risposta alla richiesta che era stata avanzata da parte del consigliere comunale della Lega Stefano Angei nel chiedere appunto la riunine della Commisione. Il focus è partito proprio dall’ex Macello civico, dove è revista una bonifica che costerà cinque milioni, stanziati mediante il Pnrr. Le attività riguardano sia il tetto, da cui è stato rimosso l’amianto, sia il sottosuolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dall’ex Macello a Villa Mylius. Cantieri, il punto su date e conti

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