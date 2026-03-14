Il centrodestra si prepara con treni e gazebo per sostenere il Sì al referendum. Forza Italia organizza un treno dedicato, mentre la Lega allestisce punti di raccolta firme. Nel frattempo, si intensifica lo scontro tra leader politici, con una polemica tra il leader M5s e l'ex premier, che ha definito il referendum un

AGI - Il treno di Forza Italia, i gazebo della Lega. E la polemica con il leader M5s Giuseppe Conte su una metafora dell'ex premier sul referendum come "calcio in faccia dai cittadini" al governo. Il centrodestra si avvia verso la fase finale della campagna elettorale per il voto del 22 e 23 marzo prossimi, tra mobilitazione per il Sì e un botta e risposta con Conte. A Roma, in vista della 'volata' referendaria, ci sono Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il primo partecipa a una conferenza stampa alla Stazione Tiburtina per l'arrivo dei treni dell'iniziativa di Forza Italia 'Una Freccia per il Sì', poi interviene all'incontro dei giovani del partito, sempre a tema Sì al referendum. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum, treni e gazebo per il Sì. Il Centrodestra serra le fila

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