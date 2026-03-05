I curdi sono un popolo senza uno Stato proprio che vive tra Turchia, Iraq, Siria e Iran. Ultimamente, la situazione nel fronte iraniano si è fatta più tesa e il panorama politico-diplomatico si è complicato. Le tensioni tra le diverse forze si intensificano e si ipotizza che i curdi possano intervenire in questa fase, anche se i dettagli restano ancora poco chiari.

Nelle ultime ore il fronte iraniano diventa sempre più caldo e il quadro politico-diplomatico intricato più che mai. Se il conflitto rischia di allargarsi anche alla NATO, con il missile iraniano diretto alla Turchia e abbattuto, si cercano nuove soluzione per una gestione “locale” della guerra. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe avuto contatti diretti con leader curdi, inclusi esponenti curdi iraniani, mostrandosi aperto a sostenere l’ipotesi di milizie armate capaci di destabilizzare il regime di Teheran dall’interno. Trump non ha escluso pubblicamente l’invio di “truppe di terra”, ma nessun analista interpreta quelle parole come un riferimento a soldati americani: si parla, piuttosto, di combattenti curdi eventualmente supportati da Washington. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi sono i curdi, cosa c’entrano con l’Iran e perché potrebbero scendere in campo ora

Chi sono i pasdaran e perché potrebbero approfittare del vuoto di potere in Iran. E non è un beneI Pasdaran o "Guardie della rivoluzione islamica" sono un corpo militare e rappresentano uno dei principali strumenti di controllo del potere in Iran.

Cristiano Ronaldo furioso con l’Al-Nassr: ecco perché ha deciso di non scendere in campoIl fuoriclasse portoghese ha deciso di scioperare col suo club per colpa dei mancati acquisti.

Contenuti e approfondimenti su Chi sono.

Temi più discussi: Nasce l’alleanza dei partiti curdo-iraniani, tra repressione e attacco Israele-USA; In Iran ci sono tre gruppi etnici separatisti su cui Israele e Usa scommettono: ecco chi sono; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Iran, smentita la notizia dell'offensiva via terra delle milizie curde.

Iran, i curdi lanciano offensiva di terra. Teheran lancia un missile in direzione della TurchiaQuando in Italia è mezzogiorno un cacciatorpediniere americano integrato nella Nato, posizionato nel Mediterraneo, intercetta un missile balistico iraniano nello spazio aereo della ... ilmessaggero.it

Trump e Netanyahu vogliono mobilitare i curdi contro l'IranL'idea di aprire un fronte terrestre al confine con il Kurdistan iracheno e assestare un altro colpo ai pasdaran. E non è detto che Erdogan si opponga ... ilfoglio.it

Nomi 'caldi', chi sono - facebook.com facebook

Chi sono i giocatori nella foto Scrivicelo nei commenti #TuttoUnAltroSport x.com