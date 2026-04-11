Negli ultimi tempi, le caravelle portoghesi sono state segnalate lungo le spiagge del sud degli Stati Uniti, in particolare tra Texas e Florida, trasportate in prossimità delle coste da correnti e venti nel Golfo del Messico. Questi organismi, che assomigliano alle meduse ma non sono innocui, sono tornate a essere visibili nelle acque di quella regione. La loro presenza non rappresenta quasi mai un rischio significativo per le persone che frequentano le spiagge di quella zona.

Non sono meduse, anche c’è una certa somiglianza. E soprattutto non sono innocue. Le caravelle portoghesi stanno tornando a comparire lungo le spiagge del sud degli Stati Uniti, dal Texas alla Florida, portate a riva da correnti e venti nelle acque del Golfo del Messico. A segnalarlo, tra gli altri, è il New York Post, citando report locali e osservazioni di meteorologi che negli ultimi giorni hanno documentato numerosi esemplari spiaggiati anche in Alabama. In alcune zone, come Pensacola Beach, i bagnini hanno issato bandiere rosse e viola per segnalare la presenza di organismi urticanti in acqua. “Non toccatele e non raccoglietele: la puntura è estremamente dolorosa”, è l’avviso diffuso ai bagnanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spiagge invase dalle caravelle portoghesi: cosa sono e perché non sono (quasi mai) un rischio nel Mediterraneo

Perché i conigli saltano quando sono felici: cosa sono i “binky” e cosa vogliono comunicareI "binky" sono i salti improvvisi con cui i conigli esprimono gioia ed eccitazione.

Ciclone Harry, rilevata un'onda di quasi 17 metri: è la più alta mai registrata nel MediterraneoBen 16,6 metri: è questa l'altezza da record di un'onda rilevata durante il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia nel Mediterraneo, precisamente...