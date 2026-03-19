Lang che paura | Noa in barella dopo il rischio amputazione in Liverpool-Galatasaray

Noa Lang, attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli, è finito in ospedale dopo essere caduto sui cartelloni pubblicitari durante la partita di Champions League contro il Liverpool. L’incidente si è verificato negli ottavi di ritorno a Anfield, e il giocatore è stato portato in barella. Le sue condizioni sono state tenute sotto controllo, e si è temuto il rischio di amputazione del pollice.

Noa Lang, attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli, ha rischiato di perdere il pollice dopo essere caduto sui cartelloni pubblicitari di Anfield in occasione degli ottavi di ritorno di Champions League in casa del Liverpool. Il video che lo ritrae stremato nella pancia dello stadio è virale in Turchia (credits X @futbolarena). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lang, che paura: Noa in barella dopo il rischio amputazione in Liverpool-Galatasaray Articoli correlati Infortunio per Noa Lang, l'ex Napoli "aveva il dito mezzo tranciato" dopo la caduta in Liverpool – GalatasarayDurante Liverpool-Galatasaray Noa Lang si è accasciato a terra dopo l’impatto con un cartellone pubblicitario ad Anfield: il Galatasaray parla di... Infortunio al dito per Noa Lang: ha rischiato l’amputazione. E ora il Galatasaray vuole denunciare l’UefaUn infortunio choc quello di Noa Lang, giocatore del Galatasaray, subìto mercoledì nel corso della partita Liverpool-Galatasaray, valida per la gara... Aggiornamenti e notizie su Lang che paura Noa in barella dopo il... Temi più discussi: Noa Lang, infortunio shock e bruttissimo taglio a un dito; Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e Galatasaray; Noa Lang infortunio shock in Champions! L'esterno del Galatasaray si è tagliato un dito; Liverpool-Galatasaray, paura per Lang: esce in barella! Scontro coi pannelli pubblicitari – VIDEO. Infortunio per Noa Lang, l'ex Napoli aveva il dito mezzo tranciato dopo la caduta in Liverpool – GalatasarayPaura ad Anfield per Noa Lang, che scivola contro i cartelloni durante Liverpool-Galatasaray, si ferisce al pollice e finisce in ospedale ... virgilio.it Il video dell’infortunio a Noa Lang durante Liverpool-Galatasaray: si taglia e rischia di perdere un ditoPaura durante Liverpool Galatasaray: Noa Lang si ferisce gravemente ad un dito dopo uno scontro contro cartelloni. blitzquotidiano.it Il calciatore del Galatasaray ha subito un grave taglio durante la partita contro il Liverpool - facebook.com facebook Non una partita, ma un tiro al bersaglio: ad Anfield il Liverpool ribalta un Galatasaray troppo umorale dopo la sconfitta dell'andata, e vola ai quarti di Champions League, dove sfiderà il PSG Marcello Brescia x.com