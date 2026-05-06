Il Friuli cinquant' anni dopo | Mattarella e Meloni a Gemona celebrano il modello della rinascita

A cinquant’anni dal terremoto che colpì il Friuli, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati a Gemona per partecipare a una cerimonia commemorativa. La città, simbolo della ricostruzione, ha accolto le autorità mentre si ricordava il terremoto e la successiva opera di ricostruzione. La visita ha coinvolto diversi momenti pubblici e commemorativi nel centro storico.

Gemona, come luogo simbolo di tutto il Friuli, si ferma per ricordare, ma soprattutto per onorare una ricostruzione che ha fatto storia. Nel cinquantesimo anniversario del sisma che nel 1976 sconvolse la nostra terra, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Terremoto del Friuli, 50 anni dopo. Mattarella e Meloni a Gemona: «Qui nacque il concetto di resilienza». Consiglio regionale straordinario: la direttaFRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Terremoto del Friuli, i 50 anni dalla tragedia: le celebrazioni. Mattarella e Meloni al cimitero di GemonaFRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prima le fabbriche: il modello Friuli a 50 anni dal terremoto; Friuli, cinquant’anni di prossimità; 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; Il Papa a 50 anni dal sisma in Friuli: il ricordo della tragedia promuova fraternità e carità. Oggi sul Castello danneggiato dal sisma sventola la bandiera del Friuli, 50 anni dal terremoto. Il sindaco di Udine: Una rinascita che oggi insegna ed ispiraUDINE. Oggi sulla specola del Castello, che il 6 maggio di cinquant’anni fa subì gravi danni, sventola la bandiera del Friuli. Il terremoto del 1976 fu una tragedia come mai nessuna, nella storia con ... ildolomiti.it Friuli, 50 anni dopo il sisma: memoria e ricostruzione nel giorno più solenneFVG – Il Friuli si ferma e si raccoglie. A cinquant’anni esatti da quei 59 secondi che, alle 20.59 del 6 maggio 1976, devastarono paesi interi e spezzarono quasi mille vite, la regione vive oggi una g ... pordenoneoggi.it A cinquant’anni dal terremoto che cambiò il Friuli, oggi a Gemona sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni per le commemorazioni ufficiali. Mattarella è arrivato a Rivolto e ha reso omaggio alle vittime al cimitero - facebook.com facebook Cinquant’anni fa il #terremoto del #Friuli. Costò la vita a quasi mille persone e rase al suolo oltre 40 comuni. Epicentro a #Gemona, dove saranno nel pomeriggio il Capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Nel video alcuni filmati dell'epoca x.com