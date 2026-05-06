Recentemente si è diffusa la notizia del fidanzamento tra un cantante e un'attrice. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche, suscitando interesse tra i media. La presenza di un anello in alcune fotografie ha alimentato speculazioni sulla natura della loro relazione. La discussione si concentra sulla possibilità che la scelta di indossare un gioiello sia dettata da motivazioni personali o da altre ragioni.

Harry Styles, un esempio della teoria del taxi? Dopo Olivia Wilde e Taylor Russell, è toccato a Zoë Kravitz conquistare il cuore di Harry Styles. Al punto che lui si sarebbe inginocchiato per chiederle di sposarlo. Una notizia recente che ha colto molti di sorpresa, vista la rapidità con cui il loro legame si sarebbe evoluto, e che porta a chiedersi se l’ex membro degli One Direction non sia caduto nella cosiddetta teoria del taxi. Secondo l’edizione statunitense dell’Huffington Post, questa teoria affonda le sue radici in un episodio di Sex and the City, in cui il personaggio di Miranda, interpretato da Cynthia Nixon, dice: «Gli uomini sono come i taxi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il fidanzamento di Harry Styles e Zoë Kravitz: un altro esempio della «teoria del taxi»?

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