Il Festival della Legalità entra nel vivi a Modena esperti a confronto su Mafia Trap e Social Media

Il Festival della Legalità si svolge a Modena dal 6 al 9 maggio e giovedì 7 maggio si concentra sul rapporto tra mafia e social media. Durante l’evento, esperti discutono di come il mondo della musica trap e neomelodica sia collegato alle attività criminali, dal pizzino al dark web. La giornata prevede confronti e approfondimenti su questi temi, coinvolgendo professionisti e studiosi del settore.

Prosegue con il tema di "Mafia e Social Media: dal neomelodico al trap; dal pizzino al dark web", nella giornata di giovedì 7 maggio, la prima edizione del Festival della Legalità in programma a Modena dal 6 al 9 maggio.Il tema è, infatti, al centro di un incontro aperto alla cittadinanza in.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Redona, studenti a confronto con forze dell’ordine ed esperti: al Qoelet una mattinata su legalità e sicurezza Quattro giorni di eventi per il primo "Festival della Legalità" di ModenaDal 6 al 9 maggio Modena diventa il centro nevralgico della legalità con la prima edizione del Festival della Legalità, quattro giornate di incontri,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Legalità e impegno civile: quattro giorni di incontri contro le mafie; A Modena dal 6 al 9 maggio il Festival della Legalità; A Modena torna il Festival della Legalità: quattro giorni di incontri e impegno civile dl 6 al 9 maggio; Voci di Legalità. Al festival della legalità di Modena si parla di Mafia e Social MediaProsegue con il tema di Mafia e Social Media: dal neomelodico al trap; dal pizzino al dark web, nella giornata di giovedì 7 maggio, la prima edizione del Festival della Legalità in programma a Moden ... sassuolo2000.it Festival della Legalità, c’è anche Andrea ZorziPrende il via oggi la prima edizione del Festival della Legalità, una rassegna che fino al 9 maggio trasformerà ... ilrestodelcarlino.it Prende il via oggi la prima edizione del Festival della Legalità, una rassegna che fino al 9 maggio trasformerà... - facebook.com facebook FESTIVAL DELLA LEGALITÀ A MODENA: SOLD OUT PER L'EVENTO CON FEDERICA ANGELI E NICOLA GRATTERI È già sold out l’incontro che venerdì 8 maggio vedrà protagonisti a Modena la nostra Federica Angeli e Nicola Gratteri Grazie per il vo x.com