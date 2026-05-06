Il Festival della Legalità entra nel vivi a Modena esperti a confronto su Mafia Trap e Social Media

Da modenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival della Legalità si svolge a Modena dal 6 al 9 maggio e giovedì 7 maggio si concentra sul rapporto tra mafia e social media. Durante l’evento, esperti discutono di come il mondo della musica trap e neomelodica sia collegato alle attività criminali, dal pizzino al dark web. La giornata prevede confronti e approfondimenti su questi temi, coinvolgendo professionisti e studiosi del settore.

Prosegue con il tema di "Mafia e Social Media: dal neomelodico al trap; dal pizzino al dark web", nella giornata di giovedì 7 maggio, la prima edizione del Festival della Legalità in programma a Modena dal 6 al 9 maggio.Il tema è, infatti, al centro di un incontro aperto alla cittadinanza in.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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