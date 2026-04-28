Quattro giorni di eventi per il primo Festival della Legalità di Modena
Dal 6 al 9 maggio Modena diventa il centro nevralgico della legalità con la prima edizione del Festival della Legalità, quattro giornate di incontri, dibattiti e iniziative aperte a tutta la cittadinanza. Il Festival legalità, che nasce dall’esperienza sviluppata lo scorso anno "Modena disegna la.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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