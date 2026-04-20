Festival dei Cammini di Francesco | l' esordio ad Arezzo

Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 ha proseguito il suo cammino dopo l'apertura a Firenze, con tappe ad Arezzo e Citerna durante il fine settimana. A Arezzo si è svolto un incontro dedicato alla discussione delle strategie per il futuro dei percorsi, mentre a Citerna si sono svolti eventi correlati. L'iniziativa si inserisce in un calendario che vede coinvolti diversi territori nel rispetto del progetto complessivo.

Dopo il successo dell’apertura a Firenze, prosegue il percorso del Festival dei Cammini di Francesco 2026, che nel fine settimana appena trascorso ha fatto tappa ad Arezzo e Citerna, offrendo due momenti distinti ma complementari: da un lato il confronto strategico sul futuro dei cammini.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate La X edizione del Festival dei Cammini di FrancescoArezzo, 5 marzo 2026 – È stata presentata mercoledì 4 marzo a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, la X... In Santa Croce, a Firenze, l’apertura del Festival dei Cammini di Francesco 2026Arezzo, 9 aprile 2026 – La X edizione del Festival dei Cammini di Francesco si aprirà a Firenze nel complesso monumentale di Santa Croce, luogo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Festival dei Cammini di Francesco è partito da Firenze; Firenze apre il Festival dei Cammini di Francesco; Il cammino è iniziato: Firenze ha aperto il Festival dei Cammini di Francesco 2026; Il Festival dei Cammini di Francesco fa tappa a Citerna. Parte il Festival dei Cammini. Il programmaSANSEPOLCRO Ci siamo. La X edizione del Festival dei Cammini di Francesco, articolata quest’anno in otto week-end fino al 31 ... lanazione.it La X edizione del Festival dei Cammini di FrancescoArezzo, 5 marzo 2026 – È stata presentata mercoledì 4 marzo a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, la X edizione del Festival dei Cammini di Francesco, in ... lanazione.it Questa mattina il Vescovo Andrea ha partecipato al Festival dei Cammini di Francesco presso il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo #camminifrancesco #francescoassisi - facebook.com facebook