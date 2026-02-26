Champions la lezione dell’Atalanta al calcio italiano vale gli ottavi | ecco come si gioca in Europa

Teniamoci stretta l’Atalanta: ha evitato la vergogna degli ottavi di Champions senza una squadra italiana. La formazione bergamasca ha messo in campo, contro il Borussia Dortmund, oltre a valori tecnici consolidati, orgoglio e consistenza fisica, un giusto grado d’intensità. È la caratteristica principe del football europeo ed è quello che era mancato la sera prima all’Inter. In serie A, si può giocare a ritmi bassi, talvolta da pantofolai: a livello internazionale non puoi permettertelo. Basta un Bodo Glimt, forte, ma non fortissimo, per mandarti a casa. L’Atalanta ha compiuto un’autentica impresa: partiva dallo 0-2 incassato a Dortmund, in un match segnato da un approccio svagato e da errori difensivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

