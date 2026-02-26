Teniamoci stretta l’Atalanta: ha evitato la vergogna degli ottavi di Champions senza una squadra italiana. La formazione bergamasca ha messo in campo, contro il Borussia Dortmund, oltre a valori tecnici consolidati, orgoglio e consistenza fisica, un giusto grado d’intensità. È la caratteristica principe del football europeo ed è quello che era mancato la sera prima all’Inter. In serie A, si può giocare a ritmi bassi, talvolta da pantofolai: a livello internazionale non puoi permettertelo. Basta un Bodo Glimt, forte, ma non fortissimo, per mandarti a casa. L’Atalanta ha compiuto un’autentica impresa: partiva dallo 0-2 incassato a Dortmund, in un match segnato da un approccio svagato e da errori difensivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Champions, la lezione dell’Atalanta al calcio italiano vale gli ottavi: ecco come si gioca in Europa

Leggi anche: L’Atalanta salva il calcio italiano, rimonta sul Dortmund: 4-1 e ottavi di Champions. Palladino sottovalutato

Champions League: Juve e Atalanta si giocano gli ottavi in casaIl mercoledì di coppa si accende oggi, 25 febbraio, con i verdetti definitivi dei playoff di Champions League, una serata da “dentro o fuori” che...

Temi più discussi: Performance Insights di Champions League: i tagli del Dortmund hanno aperto la difesa dell'Atalanta; Champions League, Juventus-Galatasaray 3-0 all'81' - Juventus-Galatasaray, la cronaca testuale; Il Napoli guarda i talenti impegnati in Champions: occhi su Tzolakis e Poku; Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano.

La lezione di Palladino, allenatore predestinato. Dopo il campionato, arriva un'altra impresa in ChampionsQuesto è veramente un allenatore predestinato. Chi fa l'elogio è l'ad Luca Percassi, chi lo riceve è Raffaele. tuttomercatoweb.com

La grande lezione di tv sul razzismo che la Cbs ha tenuto negli Usa sul caso Vinicius (e ha spaccato sui social) VIDEO)Il New York Times celebra il post-match di Champions dell'emittente Usa, diventato (stranamente) viralissimo dopo: Ecco come si fa ... ilnapolista.it

L’ex attaccante esalta il collettivo e il cuore dei norvegesi e bacchetta i nerazzurri fuori dalla Champions continua su: https://www.fanpage.it/sport/calcio/thierry-henry-distrugge-linter-il-bodo-e-una-lezione-per-tutti-un-episodio-mi-ha-colpito/ https://www.fanpag - facebook.com facebook

Lezione del Bodo Glimt anche a San Siro L'INTER È FUORI DALLA CHAMPIONS x.com