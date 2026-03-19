Negli ultimi anni, la partecipazione delle squadre italiane alla Champions League si è ridotta notevolmente, con poche formazioni riuscite ad arrivare lontano nel torneo. Il bilancio complessivo mostra una serie di eliminazioni anticipate e risultati deludenti, che evidenziano una difficoltà crescente nel competere ai più alti livelli europei. La situazione attuale mette in discussione la capacità della Serie A di mantenere una presenza significativa in questa competizione.

Il bilancio del calcio italiano nelle competizioni europee riflette una crisi strutturale che i dati del ranking faticano ormai a mascherare. Il verdetto della Champions League è una sentenza senza appello: per il secondo anno consecutivo, nessuna compagine di Serie A è riuscita a superare lo scoglio degli ottavi di finale. Se nella passata stagione la “sopravvissuta” aveva nobilitato il percorso raggiungendo l’atto conclusivo, l’edizione corrente si chiude con un’ecatombe tattica e numerica, culminata in un’eliminazione aggregata da dieci reti subite a fronte di una sola marcatura realizzata. Un’impasse che segnala un preoccupante distacco dai vertici del calcio d’élite, lasciando alla Nazionale di Rino Gattuso l’onere di rianimare un movimento in coma profondo nei prossimi playoff mondiali contro l’ Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - L’eclissi del calcio italiano: la Champions League diventa un tabù per la Serie A

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